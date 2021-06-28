У Франції у розшук оголосили винуватицю масового падіння на Тур де Франс [ Редактировать ]
У Франції у розшук оголосили фанатку, що спровокувала масове падіння учасників престижної велогонки Тур де Франс. Щоби потрапити в об'єктив камери, дівчина висунула свій плакат на трасу. Його зачепив багаторазовий чемпіон світу - німець Тоні Мартин.
Чоловік упав, а за ним кілька інших спортсменів. Загалом медична допомога знадобилася 21 людині. Четверо не змогли продовжити перегони. А ті, хто уник травм, втратили багато часу.
Сама винуватиця зіткнення хутко втекла. Організатори змагань заявили, що подадуть на неї до суду. А також закликали глядачів дотримуватися правил безпеки.
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Щоби потрапити в об'єктив камери дівчина висунула свій плакат на трасу. Його зачепив багаторазовий чемпіон світу німець Тоні Мартин. Спортсмен упав, а за ним й інші велогонщики. Загалом медична допомога знадобилася двом десяткам спортсменів
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