У Франції у розшук оголосили фанатку, що спровокувала масове падіння учасників престижної велогонки Тур де Франс. Щоби потрапити в об'єктив камери, дівчина висунула свій плакат на трасу. Його зачепив багаторазовий чемпіон світу - німець Тоні Мартин.

Чоловік упав, а за ним кілька інших спортсменів. Загалом медична допомога знадобилася 21 людині. Четверо не змогли продовжити перегони. А ті, хто уник травм, втратили багато часу.

Сама винуватиця зіткнення хутко втекла. Організатори змагань заявили, що подадуть на неї до суду. А також закликали глядачів дотримуватися правил безпеки.