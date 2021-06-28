Померли майже чотири мільйони

Майже 310 тисяч нових Ковід-заражень виявили у світі минулої доби. Найбільше в Індії, Бразилії та Колумбії. На тлі поширення COVID-штаму "Дельта" стрімко зростає кількість хворих в Індонезії та Росії.

Загалом, із початку пандемії, коронавірусом інфікувався 181 мільйон людей. Померли майже чотири мільйони.