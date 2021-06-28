У Чорному морі стартували міжнародні військово-морські навчання Sea Breeze. Це наймасштабніші тренування за останні десятиліття. Від України в них візьмуть участь кілька десятків кораблів і літаків. Половину особового складу становитимуть саме українські армійці. А радниками та спостерігачами будуть приблизно пів сотні військових із 17 країн світу. Докладніше - далі.

Такого в історії навчань Sea Breeze ще не було. 32 країни-учасниці. П'ять тисяч офіцерів. Сорок військових літаків. І тридцять два кораблі.

Одеса. Саме тут відбудеться церемонія відкриття Sea Breeze. А за кілька днів уздовж причалів Морвокзалу вишикуються кораблі країн-учасниць.

Геннадій Татаренко, турист:

Ну, это очень правильно - для повышения своей боеготовности - поскольку мы, так получилось, что Немирно живем сейчас!

Діана Каспрович, жителька Одеси:

Это как-то красочно что ли - ну, все-таки Одесса - морской город и я считаю, что это очень необычно и здорово!

Те що буде незвично немає сумнівів! Бо цього року відбудуться наймасштабніші навчання країн-членів НАТО і партнерів Альянсу. На Чорне море вони з'їжджаються, щоб разом тренуватися і відпрацьовувати спільні міжнаціональні операції. Український флот вчиться діяти за стандартами НАТО. Офіцери відточуватимуть навики ведення війни одразу в кількох напрямках. Це будуть бойові дії на суші з переходом у воду, водолазні навчання, протиповітряна і протипідводна оборона, пошуково-рятувальні роботи.

Sea Breeze уперше провели 1997 року. Як спільний проект України та Сполучених Штатів.

Та цього разу демонстрація сили та солідарності - Надвидовищна. Своїх представників делегують із шести континентів. Від найближчих сусідів Польщі та Болгарії і до Австралії, Канади, Японії та Республіки Корея.

Сполучені Штати представлятиме знаменитий Шостий флот. Він відповідає за безпеку у Середземному морі.

Росія ж один єдиний раз взяла участь у навчаннях. Через рік після заснування. А з 2008 від часу розширення та залучення більшої кількості країн НАТО - вважає Sea Breeze антиросійським. Мовляв, це відпрацювання агресії проти Москви.

Загалом рекордно масштабні навчання триватимуть майже два тижні. Маневри стануть масштабними не лише кількісно, ай географічно в Одесі, Очакові, Дністровському лимані, Кінбурнській косі та в дельті Дунаю. До Одеського порту одними з перших уже зайшли два грузинські військові катери - "Очамчирі" і "Діоскур". А в Чорне море увійшов ракетний есмінець ВМС США Arleigh Burke Uss Ross - який теж братиме участь у Sea Breeze.