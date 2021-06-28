В Одесі обвалилася частина даху старого заводу [ Редактировать ]
В Одесі обвалилася частина старого заводу. На вулиці Скісна, це в районі Молдованки, напередодні ввечері впали шмат даху й фасадної стіни. На місце одразу прибули рятувальники - постраждалих під завалом вони не виявили.
Щоб цегла й бетон не сипалися на перехожих - надзвичайники провели роботи з демонтажу. Що спричинило руйнування - поки невідомо.
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