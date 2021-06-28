Найманці з Росії здійснювали військові злочини в Африці - ООН [ Редактировать ]
Російські найманці разом із урядовими військами центральноафриканської республіки здійснювали військові злочини. Відповідні докази знайшли в ООН.
Силовики грабували будинки, захоплювали школи, вбивали мирних жителів. Зокрема, вірян у мечеті там, де ховалися повстанці. Це відбувалося впродовж січня-лютого 2021 року.
За інформацією ООН, на території ЦАР діяло понад дві тисячі російських вояків. Доповідь із доказами фотоматеріалами, свідченнями очевидців, а також інформації від представників місцевої влади - в організації пообіцяли оприлюднити найближчим часом.
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