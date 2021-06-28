Україна долучиться до спільного з Євросоюзом авіаційного простору [ Редактировать ]
Рада ЄС схвалила підписання з Україною Угоди про "відкрите небо". До спільного з Євросоюзом авіаційного простору також долучаться Вірменія, Катар і Туніс. Очікують, що угоди підпишуть уже восени. Вони скасують ринкові обмеження щодо сусідніх із ЄС країн і приєднають ці держави до внутрішнього авіаринку Євроспільноти - йдеться в повідомленні пресслужби Ради ЄС.
Як зазначив із цього приводу президент Зеленський, "угода дозволить нашим громадянам купувати квитки дешевше і розширити географію подорожей".
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