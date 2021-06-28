COVID-19 в Україні: зафіксували 285 нових заражень [ Редактировать ]
285 нових заражень COVID-19 за минулу добу в Україні. Ушпиталили напередодні майже чотири сотні хворих. 9 людей - померли. Найбільше інфікувань у столиці.
Напередодні проти коронавірусу імунізувались понад 18 тисяч українців. А від початку вакцинальної кампанії майже два з половиною мільйони громадян.
по теме
Найбільше інфікувань у Києві, на Дніпропетровщині та Харківщині. Найменше - на Тернопільщині - зазначили в МОЗі
Німеччина, де скасували більшість карантинних обмежень, оголосила, що її вакцина проти коронавірусу - "Кьюр-Вак" не пройшла випробувань виявилася ефективною лише на 47 відсотків. Тож її не колотимуть
Найбільша кількість заражень зареєстрована у Києві, Дніпропетровській, Київській, Харківській і Львівській областях. Щепили від коронавірусу минулої доби понад 34 тисячі людей
Найбільше нових заражень у Києві, на Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Вакцинувалися за минулу добу майже 77 тисяч людей - це, до речі, новий рекорд
Одужало понад п'ять з половиною тисяч осіб. 77 людей - померли від ускладнень хвороби. Найгірші показники поширення коронавірусу у столиці, та на Дніпропетровщині, Донеччині та Харківщині