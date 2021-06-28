Напад на людей у Німеччині: політики висловили подяку біженцю з Ірану [ Редактировать ]
Нагородити відзнакою за мужність біженця з Ірану - закликають у Німеччині. Чоловік голіруч намагався зупинити переселенця із Сомалі, коли той з ножем накинувся на перехожих. Про трагедію, яка забрала життя трьох людей, наш наступний матеріал.
У центрі Вюрцбурга - море квітів. Щоб запалити свічку на знак пам'яті про загиблих, сюди вже третій день приходять місцеві жителі. А політики дякують тим, хто голіруч намагався зупинити нападника. Один з таких героїв - біженець із Ірану Чіа Рабі.
Маркус Зедер, прем'єр Баварії:
Те, що є люди, готові допомогти, вселяє надію. Ви виявили мужність, ризикуючи власною безпекою, хоч і не були зобов'язані цього робити. Це маленький промінь надії у цій страшній трагедії. Я дуже Вам дякую.
Чіа Рабі, який намагається вибити ніж із рук нападника, зафільмували перехожі. На кадрах видно, як чоловік розмахує рюкзаком, а потім до нього приєднуються відвідувачі сусіднього кафе, "озброєні" стільцями.
Чіа Рабі, біженець із Ірану:
Я це робив не заради грошей чи отримання притулку. Я просто хотів допомогти.
Чіа Рабі та інші небайдужі відволікали нападника, доки на місце не прибула поліція.
Напад у Вюрцбургу стався в п'ятницю увечері. Молодик зайшов до універмагу, вкрав ножа і почав кидатися на покупців. Жертвами обирав переважно жінок. Він убив трьох людей, ще п'ятьох - тяжко поранив. А потім вибіг на вулицю, де його і зупинили перехожі.
Про нападника відомо небагато. Йому 24, приїхав до Німеччини із Сомалі і отримав притулок. Проблем із законом раніше не мав. Утім, за словами знайомих, поводився агресивно і кілька разів проходив обстеження в психіатричній клініці. У його помешканні знайшли ісламістську літературу.
Йоахім Германн, міністр внутрішніх справ Баварії:
Ми точно не знаємо, чому він нападав на людей. Причиною можуть бути як проблеми із психікою, так і радикальні погляди. Або навіть обидва ці чинники. Такі випадки теж бувають.
Сам нападник зараз під арештом. Утім, відповідати на запитання слідчих відмовляється.
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