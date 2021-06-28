В ООН заявили про військові злочини російських найманців [ Редактировать ]
Російські найманці разом з урядовими військами Центральноафриканської республіки скоювали військові злочини. Відповідні докази виявили в ООН. Силовики грабували будинки, захоплювали школи, вбивали мирних жителів. Це відбувалося впродовж січня-лютого цього року.
За даними організації, на території республіки перебувало понад дві тисячі російських вояків. Доповідь із доказами - фотоматеріалами та свідченнями очевидців в організації пообіцяли оприлюднити найближчим часом.
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