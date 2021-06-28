Через тиск із боку білоруської влади новинний портал "Тут.бай" видалив усі повідомлення в соцмережах. Це найбільший незалежний інтернет-ресурс, який від серпня 2020 року висвітлював "антилукашенківські" акції. У компанії пояснили: роблять це заради безпеки своїх читачів. Мовляв, влада через суд хоче визнати їхні матеріали "екстремістськими", а посилання на них - кримінальним злочином.

Ще один судовий процес щодо опозиції увійшов у фінальну стадію. На лаві підсудних екскандидат у президенти Білорусі Віктор Бабарико. Офіційно йому закидають хабарництво та несплату податків і вимагають присудити 15 років за ґратами. У своєму останньому слові опозиціонер заявив, що не визнає своєї провини. Остаточне рішення суд винесе 6 липня.