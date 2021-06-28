Пандемія коронавірусу забрала життя у майже чотирьох мільйонів людей [ Редактировать ]
А у світі минулої доби виявили майже 310 тисяч нових інфікувань. Найбільше в Індії, Бразилії та Колумбії. На тлі поширення штаму "Дельта" стрімко зростає кількість хворих в Індонезії та Росії.
Загалом від початку пандемії коронавірусом інфікувався 181 мільйон людей. Померли майже чотири мільйони.
по теме
Загалом зроблено понад мільйон 800 тисяч щеплень. Минулої доби в Україні знову понад тисяча нових випадків зараження. Одужали - майже 5 тисяч пацієнтів
Відсьогодні в країні скасовано обов'язкове носіння масок в громадських закладах. Таку ж свободу відчули жителі американського штату Вермонт
Експерименти довели, що після другої дози вакцин Pfizer та Moderna у добровольців віком від 12 до 24 виникає міокардит, тобто запалення серця
При цьому посадовець висловив надію, що ця хвиля буде слабкою, бо частина українців перехворіла на ковід, а частина вакцинувалася
За даними МОЗу, показник рівня захворюваності дещо перевищує норму лише в шести регіонах - Києві і області, а також на Запоріжжі, Миколаївщині, Рівненщині та Черкащині