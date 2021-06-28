Найбільше в Індії, Бразилії та Колумбії

А у світі минулої доби виявили майже 310 тисяч нових інфікувань. Найбільше в Індії, Бразилії та Колумбії. На тлі поширення штаму "Дельта" стрімко зростає кількість хворих в Індонезії та Росії.

Загалом від початку пандемії коронавірусом інфікувався 181 мільйон людей. Померли майже чотири мільйони.