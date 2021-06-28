Євросоюз ухвалив спільний повітряний простір із Україною [ Редактировать ]
"Відкритому небу" - бути. Рада Євросоюзу схвалила підписання з Україною Угоди про спільний повітряний простір. До єдиного з ЄС авіаційного простору також долучаться Вірменія, Катар і Туніс. Угоди усувають ринкові обмеження та поєднують ці країни з внутрішнім авіаринком ЄС.
Усі вони мусять перейти на європейські стандарти авіаперевезень. Підписати всі чотири договори планують уже восени. Але після цього їх ще мають ратифікувати всі країни-члени Євросоюзу.
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