Багато версій і жодних доказів. Розвідка США, як повідомляє американська преса, поки що не змогла точно встановити причини виникнення коронавірусу. Чому розвідники пропускають всі дедлайни? І що вже вдалося з'ясувати? Розкаже Дмитро Анопченко з Вашингтона.

Дедлайн від президента був чіткий - 90 днів. Тобто до кінця серпня національна розвідка (а це структура, яка об'єднує всі розвідувальні відомства США) мала покласти йому на стіл доповідь: як насправді з'явився коронавірус - внаслідок контакту людини з інфікованою твариною чи таки стався витік з китайської лабораторії? - про що дедалі частіше пишуть у пресі.

Але встигнути в термін розвідка не зможе - з'ясувала газета The Wall Street Journal із джерел в американській адміністрації. Адже розслідування поки що просувається мляво, і конкретних, як-то кажуть, "залізобетонних" доказів ще не отримали.

Тобто відповіді знову не буде і Байден добре це розуміє, - переконує видання, посилаючись на людей з оточення глави держави. "Однак він хоче, щоб усі зусилля не виявилися марними, і, найімовірніше, просто перенесе дедлайн", - кажуть радники Білого дому.

Чому ж розвідка США з її практично необмеженими ресурсами і досі не змогла все з'ясувати? Адже до цього моменту вона вже дізналася, що принаймні троє науковців з Уханського інституту вірусології хворіли на коронавірус ще в листопаді, тобто задовго до епідемії. Здавалося б, які докази вам ще потрібні?

Утім, з'ясувалося - ці дані розвідникам конфіденційно передали їхні інформатори. Навіть імена повідомили. Але Китай тепер все спростовує. Факт лікування не підтверджує, документи знищені, до самих учених доступу немає. Тобто підозр вистачає, але пред'явити Пекіну нічого.

От і виходить, що розвідка знає багато (явно більше, ніж "злили" в пресу), але надати президентові докази не може. І єдиний реальний план, який залишається в американської адміністрації: тиснути на Китай, вимагаючи допустити на свою територію і конкретно в Ухань інспекцію з міжнародних експертів.

Дати їм свободу дій, зокрема і можливість узяти аналізи крові в людей з переліку, який склала розвідка. Без цього, схоже, правди не знайти. Зрозуміло, що Піднебесна всіляко відмовлятиметься. Проте якщо в серпні розвідники повідомлять Байденові про нові, ще ґрунтовніші підозри, тиск на Пекін посилять, аж до ймовірних санкцій, і все, щоб нарешті з'ясувати достеменно причини пандемії, яка забрала у всіх нас стільки здоров'я та нервів.