Загалом у світі минулої доби майже 310 тисяч нових заражень. Найбільше в Індії, Бразилії та Колумбії. Стрімко зростає кількість хворих в Індонезії та Росії. Причина - штам "Дельта", набагато заразніший, ніж інші.

Через цю мутацію хворих щодня більшає навіть в Ізраїлі, де вже святкували перемогу над вірусом. Більшість заражених прилетіли з інших країн. Тож влада закриває кордони, та повертає масковий режим. Більше знає Антон Готліб.

Без масок Ізраїль протримався менше двох тижнів. 15 червня останнє карантинне обмеження - носіння масок в закритих приміщеннях, було скасовано. Але фахівці кажуть - поквапилися. 25 червня знову обов'язково потрібно носити маску в закритих приміщеннях. Всьому виною - різкий стрибок рівня захворюваності. На початку червня виявляли по кілька людей на день, зараз щодня близько 200-сот.

Михайло Гдолевіч, головний лікар південного округу Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю:

В этом определенная проблема таких решений. Как люди себя поведут, как они отреагируют на указания. Мы надеемся, что реакция эта будет адекватная и не повредит. Тоже самое происходит и в других сферах деятельности. Мы хотим, чтобы жизнь возвращалась в свое нормальное русло.

Епідеміологи стверджують, ми занадто швидко повернулися в нормальне русло. Але якщо всередині країни ланцюжки зараження були розірвані, завдяки масовій вакцинації, то зовні все погано. Лютує епідемія індійського штаму. Як тільки дозволили польоти, ізраїльтяни відразу попрямували в різні країни і привезли звідти інфекцію, що мутувала. У результаті - серія спалахів в школах серед нещеплених дітей.

В одну зі шкіл міста Модіін інфекцію приніс хлопчик, чий тато повернувся з-за кордону і порушив умови карантину. У підсумку, в ізоляцію потрапила ціла паралель близько сотні учнів, а вся школа переведена на дистанційне навчання. Подібні спалахи зафіксовані в 10 містах. Одному з них вже присвоєно червоний статус.

Більше половини нових хворих заражені індійським штамом "Дельта". Його сліди виявлені в каналізації великого міста Ашкелон, є підозра на прихований спалах. Там влаштували тотальне тестування жителів. Влада знову говорить про можливе закриття аеропорту або обмеження на польоти. Відкриття країни, яке повинно було відбутися 1 липня, для індивідуального туризму відкладено на місяць.

Нафталі Беннет, прем'єр-міністр Ізраїлю:

Ось наші рішення на даний момент: Ми знову створюємо комісію для боротьби з коронавірусом. З цього моменту кожен, хто знаходиться в аеропорту ім. Бен-Гуріона, зобов'язаний весь час носити маску, і крапка. Жодних винятків. 100 процентів людей, які в'їжджають до держави Ізраїль, здаватимуть ПЛР-тест. На даному етапі прошу: якщо вам необов'язково їхати за кордон, відмовтеся від подорожі. Невідкладні поїздки це одне, але якщо немає необхідності, подорожуйте Ізраїлем, у нас прекрасна країна.

Вводяться величезні штрафи -1200 євро за порушення карантину після повернення з-за кордону або політ без дозволу в країну з "червоного списку". Серед цих країн - Аргентина, Бразилія, Росія та Індія. З'ясувалася неприємна ситуація - велика група ортодоксів проникла до Ізраїлю з Америки на весілля, хоча вони стверджували, що їдуть вчитися.

Поліція зараз проводить розслідування. В армії відновлюють роботу надзвичайного штабу. Країна знову готується до боротьби з епідемією, яку вже начебто здолала.