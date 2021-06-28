Інтрижка ціною кар'єри: британський міністр охорони здоров'я пішов з посади [ Редактировать ]
Скандальна відставка. Міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Генкок пішов з посади через порушення власних карантинних правил. Він закликав британців тримати дистанцію з іншими і в жодному разі не обійматися. А сам цілувався по закутках із одруженою помічницею. Про інтрижку ціною кар'єри - дивіться далі.
Скандал спровокувала ось ця фотографія. На ній міністр охорони здоров'я пристрасно цілує свою давню подругу та помічницю Джину Коладанджело. Це відбувалося в той час, коли навіть рідним людям, які живуть окремо, забороняли обійматися. А усіх інших, сам міністр закликав - дотримуватися безпечної відстані у публічних місцях.
Метт Генкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії:
Я розумію, на які величезні жертви, довелося піти кожному у цій країні. І ті з нас, хто встановлює ці правила, повинні їх дотримуватися, саме тому я повинен подати у відставку.
В будь-який інший час інтрижка міністра так і залишилась би новиною лише для жовтої преси. Але в розпал пандемії роман на стороні викликав хвилю обурення. І не тому, що обоє учасників - одружені люди. Не тому, що порушили правила робочої етики. А саме через подвійні стандарти. Для них жодні карантинні правила були неписаними.
Кір Стармер, лідер опозиції у парламенті Великої Британії:
Насправді, це мала бути не добровільна відставка, а прем'єр-міністр мав його звільнити. Але вкотре Борис Джонсон був надто повільним, надто слабкодухим і не продемонстрував лідерства, яке було таким необхідним. І люди бачать, що одні правила існують для них, а інші для близьких до уряду.
Позашлюбний зв'язок Генкока викликає ще багато питань. Зокрема, чи справедливим було призначення його коханки у раду при міністерстві охорони здоров'я. З іншого боку постає питання безпеки - яким чином фото з внутрішньої камери спостереження у міністерстві потрапило в руки журналістам. Тим часом Метт Генкок пішов не лише з уряду, але й від дружини. Коханка міністра теж покинула чоловіка-бізнесмена. Хоча вони обоє мають по троє дітей.
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