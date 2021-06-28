Палац для тварин: у Палестині з'явився готель для домашніх улюбленців [ Редактировать ]
У Палестині з'явився готель для домашніх улюбленців. Незвичний заклад назвали просто - "Палацом для тварин". Як там живеться чотирилапим - розкаже Катерина Кравець.
Ця компактна будівля на схилі міста Бірцейт - перший готель для хатніх улюбленців на західному березі річки Йордан. Його власник каже: просто створив те, у чому сам мав потребу.
Джордж Гаттас, власник готелю:
Усе моє життя в мене були собаки та інші домашні улюбленці. І щоразу, коли треба було кудись поїхати, поставала проблема - куди їх подіти. Ніхто в нашій країні не надавав таких послуг. А в мене був цей шмат землі на схилі, тож я вирішив звести тут такий собі готельчик для хатніх тварин.
Спочатку чоловікові довелося долати чимало труднощів, зокрема порозумітися з рідними.
Джордж Гаттас, власник готелю:
Для мене це була справжня пригода. Коли вперше сказав про свій намір родині та друзям, вони почали з мене кепкувати, назвали це дурістю. Але зрештою змінили свою думку, коли готель став популярним серед місцевих.
Поки власники тварин у від'їзді або заклопотані власними справами, їхні улюбленці в надійних руках - тварин тут не лише погодують, а й, за потреби, скупають та підстрижуть. При готелі також є ігровий майданчик, де чотирилапі можуть розім'яти м'язи або просто відпочити на свіжому повітрі.
Аміна Ерекат, клієнтка:
Це корисний проєкт і дуже зручний. Особливо для людей, у яких з'являються термінові справи й вони не можуть узяти із собою собаку. Я рада, що у нас з'явився такий заклад.
Справи в готелі йдуть настільки добре, що власник невдовзі планує спрямовувати частину прибутку на допомогу безпритульним тваринам.
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