Обвал здания в Майами: число пострадавших возросло до 30 человек [ Редактировать ]
В рамках масштабной спасательной операции, спасатели продолжают искать тех, кто мог уцелеть в результате обрушения 12-этажного жилого дома в Майами. В результате трагедии погиб как минимум один человек.
Известно, что дом обрушился в ночь на 24 июня. Пока неизвестно, сколько человек находилось в здании на момент трагедии.
Согласно сообщению от службы пожарной безопасности Майами, к месту события было сразу направлено 80 автомобилей. Полиция также участвует в спасательной операции.
По словам мэра города Серфсайда Чарльза Беркетта, в результате трагедии погиб как минимум один человек и пострадали около тридцати человек. Десять человек были направлены на обследование, двое - госпитализированы.
Кроме того, в провинции Фуцзянь на востоке Китая обрушилось здание гостиницы для зараженных коронавирусом. В результате около 70 человек находятся под завалами. Спасатели и полиция ведут работы по ликвидации образовавшихся завалов. Из-под них уже извлечены 23 человека.
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