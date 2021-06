В американском городе Майами случилось обрушение части жилого 12-этажного дома, сейчас под завалами находятся десятки людей.

Страшное происшествие случилось на пересечении 88-й улицы и Коллинз-авеню недалеко от пляжа Майами-Бич. В настоящее время спасатели заявляют, что под завалами находится более 50 человек.

Отмечается, что сейчас на месте работают более 80 спасательных отрядов. Вокруг поврежденного дома находятся огромная куча обломков. Сейчас все обстоятельства ужасного инцидента выясняются.

So a building next to my hotel collapsed in Miami Beach during the middle of the night. pic.twitter.com/qLhlhRnP1X