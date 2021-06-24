Под завалами находятся более 50 человек/ фото: Twitter

В американском городе Майами случилось обрушение части жилого 12-этажного дома, сейчас под завалами находятся десятки людей.

Страшное происшествие случилось на пересечении 88-й улицы и Коллинз-авеню недалеко от пляжа Майами-Бич. В настоящее время спасатели заявляют, что под завалами находится более 50 человек.

Отмечается, что сейчас на месте работают более 80 спасательных отрядов. Вокруг поврежденного дома находятся огромная куча обломков. Сейчас все обстоятельства ужасного инцидента выясняются.

So a building next to my hotel collapsed in Miami Beach during the middle of the night. pic.twitter.com/qLhlhRnP1X — Jamal Akakpo 🇬🇭 (@AkakpoJamal) June 24, 2021

Читайте также, в столице Египта - Каире обрушился 10-этажный жилой дом. В результате происшествия по меньшей мере восемь человек погибли, еще 29 человек получили травмы разной степени тяжести, Инженерный комитет для определения ущерба от обвала. Однако сначала проверку проведет прокуратура.

Кроме того, в провинции Фуцзянь на востоке Китая обрушилось здание гостиницы для зараженных коронавирусом. В результате около 70 человек находятся под завалами. Спасатели и полиция ведут работы по ликвидации образовавшихся завалов. Из-под них уже извлечены 23 человека.

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