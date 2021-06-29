В Харькове пассажиры поругались с кондуктором трамвая. Причиной стало то, что девушка якобы ошиблась, давая сдачу пассажирам. Об этом сообщает Telegram-канал ХС Харьков.

"Двое типов ударили девушку кондуктора 27-го трамвая и выкинули на улицу за то, что она просчиталась и не додала 5 грн сдачи. Повезло, что не убили за такое", - говорится в сообщении.

За кондуктора вступились другие пассажиры, на записанных кадрах видно, что они не дали в обиду девушку.

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