В Харькове пассажиры набросились на кондуктора и выкинули из трамвая [ Редактировать ]
В Харькове пассажиры поругались с кондуктором трамвая. Причиной стало то, что девушка якобы ошиблась, давая сдачу пассажирам. Об этом сообщает Telegram-канал ХС Харьков.
"Двое типов ударили девушку кондуктора 27-го трамвая и выкинули на улицу за то, что она просчиталась и не додала 5 грн сдачи. Повезло, что не убили за такое", - говорится в сообщении.
За кондуктора вступились другие пассажиры, на записанных кадрах видно, что они не дали в обиду девушку.
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