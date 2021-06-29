Верховна Рада проведе два засідання за день [ Редактировать ]
Верховна Рада сьогодні двічі збереться на засідання. Крім запланованого, проведуть ще й позачергове, о 16.00 годині. Його ініціює Президент Володимир Зеленський.
На порядку денному сім законопроєктів: про критичну інфраструктуру, основи національного опору та збільшення чисельності Збройних Сил України.
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