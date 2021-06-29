Мексиканцям дозволили вживати марихуану для відпочинку [ Редактировать ]
У Мексиці дозволили вживати марихуану для відпочинку так звану рекреаційну. Рішення ухвалив Верховний суд. Охочі вирощувати та споживати власні коноплі, зможуть подати заявку на отримання дозволів у секретаріаті охорони здоров'я.
Щоправда, йдеться про обмеження до п'яти грамів. Зберігати вдома більшу кількість марихуани або продавати її - і надалі заборонено законом.
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