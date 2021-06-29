Во вторник, 29 июня, Верховная Рада Украины собирается на внеочередное заседание, в ходе которого будет рассмотрен законопроект об основах национального сопротивления. Об этом речь идет в повестке дня парламента.

Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроекты:

об изменениях в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Украины относительно требований к квалификации членов экипажа (3944),

об основах национального сопротивления (5557),

об увеличении численности Вооруженных сил Украины (5558),

о критической инфраструктуре (5219 и 5219-1),

относительно временных оснований неприменения мер административного воздействия за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее (5478).

Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект о повышении уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц.

Ранее мы писали о том, что Верховная Рада разрешила передавать имущество государственных вузов другим образовательным и научным учреждениям.

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