Внеочередное заседание Рады: что рассмотрят депутаты [ Редактировать ]
Во вторник, 29 июня, Верховная Рада Украины собирается на внеочередное заседание, в ходе которого будет рассмотрен законопроект об основах национального сопротивления. Об этом речь идет в повестке дня парламента.
Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроекты:
- об изменениях в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Украины относительно требований к квалификации членов экипажа (3944),
- об основах национального сопротивления (5557),
- об увеличении численности Вооруженных сил Украины (5558),
- о критической инфраструктуре (5219 и 5219-1),
- относительно временных оснований неприменения мер административного воздействия за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее (5478).
Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект о повышении уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц.
Ранее мы писали о том, что Верховная Рада разрешила передавать имущество государственных вузов другим образовательным и научным учреждениям.
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