В 2021 году демографическая ситуация в Украине значительно ухудшилась, что является следствием не адекватной текущему моменту демографической политики - в первую очередь, слабого стимулирования рождаемости и поддержки семей с детьми, а также непрерывного социально-экономического кризиса. По мнению народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергея Левочкина, непринятие мер по улучшению ситуации в стране приведет к отсутствию перспектив у Украины как состоявшегося государства.

Политик привел последние данные Госстата, согласно которым рождаемость в Украине за первые четыре месяца 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 3,6% - с 92,3 до 89 тысяч, в то время как смертность за тот же период увеличилась на 24,5%, составив 242,8 тысяч человек.

По его словам, сокращение наличного населения страны за 4 месяца 2021 года почти на 146 тысяч человек (что в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года) сравнимо с потерей населения таких городов как Краматорск или Мелитополь.

"Украина - один из мировых лидеров по темпам уменьшения населения, и по международным оценкам прогноз для нашей страны негативный. В Украине увеличивается демографическая нагрузка. Это происходит за счет увеличения доли населения 65 лет и старше, т.е. полноценного замещения работающего населения собственным трудовым ресурсом у Украины пока нет. Уже сегодня на 100 пенсионеров приходится 115 легальных плательщиков ЕСВ", - сказал политик.

По его словам, ситуация в нашей стране напоминает замкнутый круг, когда одно кризисное явление порождает другое: из-за старения населения ухудшается уровень социальной защиты, в связи с чем молодежь выезжает на заработки и на постоянное место жительства за рубеж, а в результате нагрузка на Пенсионный фонд продолжает увеличиваться.

"Чтобы разорвать этот круг, необходимо вмешательство государства. Наши предложения состоят в повышении выплат при рождении и их дифференциации: 100 тысяч за первого ребенка, 200 тысяч - за второго, 400 тысяч - за третьего и далее, вместо нынешних 41 280 грн. Также необходимо повышение прожиточного минимума и привязанных к нему выплат - помощи на детей, выплат одиноким родителям", - сказал народный депутат.

"Но самое главное, что поможет удержать молодежь в Украине и даст ей уверенность в завтрашнем дне - это привлечение инвестиций под создание рабочих мест. Что, в свою очередь, станет решающим фактором для увеличения рождаемости и миграции иностранной рабочей силы в нашу страну. Поэтому на сегодня создание благоприятного инвестиционного климата - это стратегическая задача, которой должны быть подчинены все решения украинской власти", - резюмировал Сергей Левочкин.