Нещодавно голова Рівненської обласної ради, представник партії "Європейська Солідарність" Сергій Кондрачук призначив посадовця комунального підприємства, якого вже спіймали на хабарі.

24 червня у Рівному поліцейські та слідчі прокуратури затримали на хабарі керівника комунального підприємства "Автобаза", пише видання "Рівненські новини".

Мова йде про Олександра Ковальчука, кандидатуру якого, за даними ЗМІ, "особисто лобіював голова облради Сергій Кондрачук".

Правоохоронці повідомляють, що посадовець вимагав у підприємця майже 10 тис грн за укладення з ним договору з надання послуг зі стоянки транспортного засобу. Правоохоронці викрили посадовця після отримання хабаря. Гроші посадовець забрав із електрощитової у приміщенні підприємства. Частину з них поклав у сумку, а іншу — намагався викинути біля свого ж авто. Також стверджував, що і сумка йому не належить. Слідчі із місця події вилучили 16800 тис грн, з яких 7200 – офіційна плата за умовами договору, а решта – хабар.