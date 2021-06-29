Под Черниговом легковушка совершила лобовое столкновение с микроавтобусом [ Редактировать ]
В Черниговской области на трассе легковой автомобиль лоб в лоб протаранил маршрутный микроавтобус, который ехал по маршруту Борзна-Киев. В результате аварии есть пострадавшие.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на 91-м километре автодороги Киев-Чернигов-Новые Яриловичи неподалеку от села Лемеши. Водитель легкового автомобиля Opel Vectra не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с Mercedes Sprinter.
Отмечается, что вследствие аварии травмы различной тяжести получили 9 человек. В момент аварии в салоне маршрутки находилось 19 пассажиров. Также медицинская помощь потребовалась и 2 шоферам. Известно, что водитель легковушки получил очень тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. В настоящее время все обстоятельства жуткой аварии устанавливает следствие.
Фото: Нацполиция
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Кроме того, в Кировском районе Крыма произошло ДТП. Лоб в лоб столкнулись автомобили, тела из авто пришлось деблокировать спасателям, погибли четыре человека, находившиеся в Lada Priora, о причинах аварии в настоящее время не сообщается.
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