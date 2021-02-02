Во вторник, 2 февраля, в Кировском районе Крыма произошло ДТП. Лоб в лоб столкнулись автомобили. В результате аварии погибли четыре человека. Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, столкнулись Skoda Fabia, в котором находилось два человека, и Lada Priora, где было четыре пассажира.

Тела из авто пришлось деблокировать спасателям. Погибли четыре человека, находившиеся в Lada Priora. Трое получили травмы.

О причинах аварии не сообщается.

Ранее мы писали, что в Ривненской области, 31 января возле села Грановка в жутком ДТП погибла женщина 1978 года рождения, ее сын 1997 года рождения был экстренно госпитализирован. Тело погибшей спасателям пришлось деблокировать при помощи специнструмента.

Кроме того, на трассе "Киев-Днепр" произошло кровавое ДТП. 50-летний водитель автомобиля Huindai не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с легковушкой "ЗАЗ".

Читайте также, в Полтавской области микроавтобус попал в аварию. Авария произошла на автодороге Сумы-Пирятин вблизи села Галяво Лубенского района.

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