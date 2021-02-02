В Крыму лоб в лоб столкнулись авто: погибли люди [ Редактировать ]
Во вторник, 2 февраля, в Кировском районе Крыма произошло ДТП. Лоб в лоб столкнулись автомобили. В результате аварии погибли четыре человека. Об этом сообщает "Интерфакс".
Так, столкнулись Skoda Fabia, в котором находилось два человека, и Lada Priora, где было четыре пассажира.
Тела из авто пришлось деблокировать спасателям. Погибли четыре человека, находившиеся в Lada Priora. Трое получили травмы.
О причинах аварии не сообщается.
Ранее мы писали, что в Ривненской области, 31 января возле села Грановка в жутком ДТП погибла женщина 1978 года рождения, ее сын 1997 года рождения был экстренно госпитализирован. Тело погибшей спасателям пришлось деблокировать при помощи специнструмента.
Кроме того, на трассе "Киев-Днепр" произошло кровавое ДТП. 50-летний водитель автомобиля Huindai не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с легковушкой "ЗАЗ".
Читайте также, в Полтавской области микроавтобус попал в аварию. Авария произошла на автодороге Сумы-Пирятин вблизи села Галяво Лубенского района.
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Информация о потерпевших уточняется