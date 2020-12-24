Причиной ДТП, скорее всего, стал гололед Источник: соцсети

В Одесской области на трассе лоб в лоб столкнулись две фуры. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

На видео, которые выложили в сеть очевидцы, видно, что кабины водителей буквально расплющило от удара.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

ДТП произошло на 88 км автодороги Киев - Одесса, вблизи села Шкаровка около 5:00. DAF во время обгона выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz.

Водитель DAF погиб на месте, а владельца Mercedes с тяжелыми травмами госпитализировали.

Причиной ДТП, скорее всего, стал гололед.

Как сообщали "Подробности", из-за снегопада Киев 23 декабря застыл в сплошной пробке из-за десятков аварий.

Синоптики предупреждают, что такая погода - снегопад и температура воздуха -3...+ 1 градус продержится в Украине еще несколько дней.