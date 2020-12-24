Под Одессой лоб в лоб столкнулись фуры: кабины "всмятку", есть жертвы (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: соцсети
В Одесской области на трассе лоб в лоб столкнулись две фуры. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
На видео, которые выложили в сеть очевидцы, видно, что кабины водителей буквально расплющило от удара.
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.
ДТП произошло на 88 км автодороги Киев - Одесса, вблизи села Шкаровка около 5:00. DAF во время обгона выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz.
Водитель DAF погиб на месте, а владельца Mercedes с тяжелыми травмами госпитализировали.
Причиной ДТП, скорее всего, стал гололед.
Как сообщали "Подробности", из-за снегопада Киев 23 декабря застыл в сплошной пробке из-за десятков аварий.
Синоптики предупреждают, что такая погода - снегопад и температура воздуха -3...+ 1 градус продержится в Украине еще несколько дней.
по теме
У Києві спостерігається погіршення погодних умов - через снігопад на дорогах утворюються аварії та затори
В Киеве и области 23 декабря произошло множество ДТП из-за ухудшения погодных условий
Через погіршення погоди в Україні напередодні сталася понад тисяча ДТП - 13 людей загинули, 64 травмовані
За даними ДСНС, зайнялося у моторному відсіку. Ліквідували пожежу за пів години
В Киеве возле Житнего рынка произошло тройное ДТП