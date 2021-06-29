За електрику не будемо платити більше

За електрику не будемо платити більше. Принаймні поки що. Кабінет Міністрів сьогодні подовжив дію спеціальних зобов'язань щодо забезпечення електроенергією споживачів. Щоправда, лише - до першого серпня.

Тож наразі розцінки залишаються незмінними - 1 гривня 68 копійок за кіловат. А от як цифри в платіжках зміняться через місяць - питання. І вже відомо, на скільки зросте вартість газу. "Нафтогаз" з серпня збільшує тариф одразу на 10 відсотків до 13 гривень 13 копійок за куб. Натомість річний фіксований тариф у монополіста залишиться без змін - 7 гривень 96 копійок.