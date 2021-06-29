Кабмін продовжив дію спеціальних зобов'язань щодо забезпечення електроенергією [ Редактировать ]
За електрику не будемо платити більше. Принаймні поки що. Кабінет Міністрів сьогодні подовжив дію спеціальних зобов'язань щодо забезпечення електроенергією споживачів. Щоправда, лише - до першого серпня.
Тож наразі розцінки залишаються незмінними - 1 гривня 68 копійок за кіловат. А от як цифри в платіжках зміняться через місяць - питання. І вже відомо, на скільки зросте вартість газу. "Нафтогаз" з серпня збільшує тариф одразу на 10 відсотків до 13 гривень 13 копійок за куб. Натомість річний фіксований тариф у монополіста залишиться без змін - 7 гривень 96 копійок.
по теме
Пільги на електроенергію та рекордне фінансування "оборонки". У парламенті сьогодні урядовий день. Звітували відразу два міністри - енергетики та фінансів. Як реагували депутати?
Також працівники державного телеканалу провели опитування серед пересічних громадян. Один із респондентів висловився, цитую, "болить серце та навертаються сльози, коли бачиш виснаженого лідера"
Рекордна кількість учасників! Цьогоріч у маневрах задіяні військові з тридцяти однієї країни, організатори - традиційно Україна та США. Протягом двох тижнів учасники тренувань відпрацюють безліч операцій
Землянский рассказал, почему в Европе платежки за коммунальные тарифы меньше, чем в Украине.
Мероприятия будут проходить в соответствии с Национальным планом совместных действий по снижению уровня незадекларированного труда на 2021 гол