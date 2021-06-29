В Україні від початку літа потонули 188 людей [ Редактировать ]
І від початку літа на українських річках та озерах уже потонули аж 188 людей. І серед них 34 дитини! А все тому, кажуть рятувальники, що люди часто купаються в заборонених місцях та ще й напідпитку.
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