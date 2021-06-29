Верховна Рада: депутати дали старт судовій реформі [ Редактировать ]
За брехню в деклараціях таки саджатимуть за ґрати. Нардепи підтримали поправки президента до Закону про декларування доходів. Раніше Володимир Зеленський ветував його, бо депутати прибрали з документа норми, які запроваджували кримінальну відповідальність та зобов'язували їх звітувати про майно родичів. Президент повернув ці пункти назад і знову відправив закон у парламент.
Крім того, Верховна Рада сьогодні дала старт судовій реформі. Нардепи ухвалили законопроєкт про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це орган, який відбиратиме й оцінюватиме служителів Феміди. Але спочатку ще треба зібрати комісію конкурсну, яка й призначить членів ВККС. І ось над цим питанням депутати билися два дні. Про результати баталій - Ксенія Барвіненко.
Два роки робота Вищої кваліфікаційної комісії суддів була на паузі. Депутатам знадобилося два дні й пів тисячі поправок, аби дати новий старт ВККС. Але щоб запрацювала комісія кваліфікаційна, потрібно зібрати комісію конкурсну - із трьох колишніх або чинних суддів і трьох експертів. І саме в них - головна проблема... Адже і громадські організації, і посли Великої сімки, і Венеційська комісія закликали, аби це були міжнародні експерти.
Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":
Це ж можуть бути люди, які справді доказали своїм досвідом що вони незалежні і що вони. Вони незаангажовані, вони прийшли для того, щоб зберегти свою репутацію і дати можливість зробити правильний вибір.
293 - "за", і до комісії допустили міжнародних експертів. Причому вони матимуть вирішальний голос при відборі кандидатів. Опозиція ж вбачає в цьому спроби міжнародного втручання у внутрішні справи України.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Практично вводиться зовнішнє управління над судами, можна тільки уявити що персональний склад ВККС пропонується якимись незалежними експертами, які мають досвід фінансування правоохоронних органів в нашій Україні, що це означає, вчергове грантоїди будуть виявляти хто може бути суддею, а наші національні кадри будуть фактично відокремленими, це чергове зовнішнє управління.
Сергій Власенко, народний депутат, "Батьківщина":
Це питання України визначати як працює судова система і хто і де у нас в судовій системі працює, в жодній країні світу і жодній країні європи немає такого, щоб іноземні громадяни визначали.
Комісія з міжнародними експертами має відібрати 32 фіналісти конкурсу, до ВККС потрапить половина ті, кого схвалить Вища рада правосуддя. Її також хочуть реформувати, але пізніше. А поки депутати взялися ліквідовувати корупційну схему з документами моряків. Нині що п'ять років судноплавці мають підтверджувати свій фах іспитами.
Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
І на жаль стають об'єктом хабарництва з боку не чистих на руку чиновників. Ми вважаємо що цей дуже важливий законопроєкт. Він прибирає багато ризиків щодо хабарництва яке ведеться стосовно українських моряків. У нас дійсно в Україні залишаються серйозні навчальні заклади, які готують і вищий і середній плав склад, які користуються попитом на ринку у всьому світі.
Законопроєкт дає можливість оновити документи без іспитів, виконавши перелік умов, наприклад підтвердити стаж роботи на судні. Поки що документ ухвалили в першому читанні. Як і проєкт про основи національного спротиву. Документ пропонує створити систему територіальної оборони та руху опору. Останній, за планами нардепів, складатиметься як із цивільних, так і з кадрових військових.
Ірина Верещук, народний депутат, "Слуга народу":
Коли ми говоримо про територіальну оборону. По-перше, вона буде окремим родом сил, тобто виводимо із сухопутних військ і робимо окремим родом. Керувати нею буде командувач ЗСУ через командувача територіальної оборони.
Михайло Забродський, народний депутат, "Європейська Солідарність":
Цей законопроєкт на сьогоднішній день вже дає відповіді на багато питань, наприклад, на яких правових засадах має ґрунтуватися формування, забезпечення та застосування сил територіальної оборони, цей законопроєкт дає путівку в життя законному руху спротиву, який протягом останніх семи років успішно діяв, у тому числі і на території окупованій.
За задумом депутатів, вступити до руху опору зможе кожен. Усі проходитимуть спеціальні курси і тренінги. Рух буде підпорядковуватися президенту як Верховному головнокомандувачу. Скільки грошей піде на ці структури, депутати поки що не порахували. Відомо лише, що фінансуватимуться вони з державного та місцевого бюджетів.
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