В Чехии обнаружили первый случай COVID-штамма "Лямбда" [ Редактировать ]
В Чехии выявлен первый случай заражения "Лямбда"-штаммом коронавируса. Количество заболевших лиц штаммом "Дельта" также продолжает расти.
Об этом пишет местное издание Novinky.
Как отмечает издание, кроме опасного штамма "Лямбда”, на территории Праги, севере и северо-востоке Чехии распространяется и индийская мутация коронавируса. В частности, за последние две недели в стране зафиксировали 380 случаев "Дельты".
"В Праге, согласно данным, ситуация выглядит некрасиво. Мы должны дальше бороться, вакцинироваться и защищаться от новых штаммов из других стран", - сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
Читайте также, на сегодняшний день найдено уже достаточно много разных штаммов коронавируса. Сейчас специфического лечения коронавируса не существует, поэтому стоит, как и раньше, придерживаться правил, которые помогут защититься от заражения.
по теме
Индийский вариант коронавируса "Дельта" в два раза более заразен, чем изначальный штамм, обнаруженный в Ухане
Передача вируса может произойти даже после непродолжительного пребывания рядом с больным
Врач-эпидемиолог, глава ГО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин рассказал, ждать ли украинцам новой волны коронавируса
Лікар-інфекціоніст Євгенія Менжуліна розповіла про новий вид штаму коронавірусу "Дельта"
Кабинет министров Украины провел сегодня заседание по штамму коронавируса "Дельта"