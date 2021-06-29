В Чехии выявлен первый случай заражения "Лямбда"-штаммом коронавируса. Количество заболевших лиц штаммом "Дельта" также продолжает расти.

Об этом пишет местное издание Novinky.

Как отмечает издание, кроме опасного штамма "Лямбда”, на территории Праги, севере и северо-востоке Чехии распространяется и индийская мутация коронавируса. В частности, за последние две недели в стране зафиксировали 380 случаев "Дельты".

"В Праге, согласно данным, ситуация выглядит некрасиво. Мы должны дальше бороться, вакцинироваться и защищаться от новых штаммов из других стран", - сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Читайте также, на сегодняшний день найдено уже достаточно много разных штаммов коронавируса. Сейчас специфического лечения коронавируса не существует, поэтому стоит, как и раньше, придерживаться правил, которые помогут защититься от заражения.