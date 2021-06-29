Від тропічної спеки до тропічних дощів. Негода випробовує місто Дніпро. Сьогодні там пройшла злива з градом. Однак негода тривала недовго. Вже за кілька хвилин знову визирнуло сонце. І приблизно такою ж мінливою була погода в Києві.

У столиці теж випав град. На численних любительських відео видно, як він гучно падає на автівки, залишаючи вм'ятини. Та як і в Дніпрі, негода тривала недовго. Тож постраждало небагато машин.