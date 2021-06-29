Уже одинадцять. Кількість загиблих унаслідок обвалу висотки в Маямі зросла. Крім того, ще близько 150 людей - вважаються зниклими безвісти!Я нагадаю, ця трагедія сталася минулого тижня, у четвер. Частина 12-поверхового будинку - впала. Чому невідомо досі.

На місці п'яту добу працюють загони рятувальників. Вони розбирають завали та шукають під ними людей. Їм на допомогу - залучили ще рятувальників із Ізраїлю та Мексики. Десятки американців чергують біля руїн та в лікарнях, сподіваючись отримати бодай якусь звістку про рідних.

Даніелла Левін Кава, мер округу Маямі-Дейт: