Обвал будинку у Маямі: повідомили про одинадцять загиблих [ Редактировать ]
Уже одинадцять. Кількість загиблих унаслідок обвалу висотки в Маямі зросла. Крім того, ще близько 150 людей - вважаються зниклими безвісти!Я нагадаю, ця трагедія сталася минулого тижня, у четвер. Частина 12-поверхового будинку - впала. Чому невідомо досі.
На місці п'яту добу працюють загони рятувальників. Вони розбирають завали та шукають під ними людей. Їм на допомогу - залучили ще рятувальників із Ізраїлю та Мексики. Десятки американців чергують біля руїн та в лікарнях, сподіваючись отримати бодай якусь звістку про рідних.
Даніелла Левін Кава, мер округу Маямі-Дейт:
Пошуки не припиняються. Водночас я наголошую: дані щодо загиблих не остаточні. Зараз щодня ми бачимо, як родичі тих, хто може бути під завалами, чекають на новини, жахливі новини. Ми бачимо, як вони борються з думками про те, що їхні рідні загинули.
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