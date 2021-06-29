У вівторок, 29 червня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Павленко проаналізував рішення Ради щодо нової структури териоріальної оборони в Україні.

"Поки що це виглядає як така піар-акція влади. Проваливши мирний процес, "нормандський формат", дипломатичні переговори по реалізації зокрема і Мінських домовленностей, неспромігшись нічого зробити за два роки, аби наблизити мир в Україні політико-дипломатичним шляхом, нинішня влада фактично взяла на озброєння риторику "пізнього Порошенко" і почала нагнітати воєнну істерію небезпеки", - заявив депутат.

Він додав: "Цей закон - одна із складових нової тактики і стратегії, яку взяла влада з точки зору залякування суспільства посиленням агресії "завтра нападуть і всі повинні захищатись"... Для чого? Для того, щоб списати всі провали свої, зокрема не тільки в мирному процесі, але й в соціально-економічній політиці на війну, чим і зловживала попередня влада".

Юрій Павленко зазначив, що збільшення чисельності кадрових військових у Збройних силах України не дасть ніякого результату.

"З точки зору реальності, що таке на 11 тисяч збільшується чисельність? Це приблизно по 400-500 представників територіальної оборони в області, а якщо ми візьмемо Київ, то це приблизно по 40 осіб в кожному із районів Києва. 11 осіб, чи 400, чи 40 осіб в районі Києва зможуть протистояти зовнішній агресії? Думаю, що, скоріше всього, це такий піар-захід", - резюмував депутат.