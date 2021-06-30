За брехню в деклараціях таки саджатимуть за ґрати. Нардепи підтримали поправки президента до Закону про декларування доходів чиновників і держслужбовців. Закон запрацює з наступного року, порушників ув'язнюватимуть на термін від одного року.

Крім того, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про відновлення роботи вищої кваліфікаційної комісії суддів - це орган, який відбиратиме і оцінюватиме служителів Феміди. І в першому читанні проголосувала за збільшення чисельності української армії до 261 тисячі осіб замість 250.

Також ухвалили закон про національний спротив, який передбачає створення в Україні територіальної оборони. Записатися до неї зможе кожен охочий. Підпорядковуватиметься - президентові як верховному головнокомандувачу. А фінансуватимуться організації як із державного, так і з місцевого бюджетів.