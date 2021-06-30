В Україні побільшало хворих на Ковід за минулу добу - 633 випадки нових заражень. 40 людей померли від ускладнень. Одужали понад дві тисячі пацієнтів. Ушпиталили 360 хворих. Найбільше нових інфікувань у столиці.

Вакцинувалися напередодні 17 тисяч українців. Загалом від початку кампанії - понад 2 з половиною мільйони. З них повністю імунізовані майже 600 тисяч людей.