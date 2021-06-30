Жорстоке побиття в Запоріжжі. Просто в середмісті неподалік відділку поліції чоловік 20 хвилин лупцював свою колишню дівчину. Бив її вже не вперше, але правоохоронці нічого не робили, - каже потерпіла. Бездіяльність слідчих спричинила такий резонанс, що за справу взялися в обладміністрації.

Міцної статури чоловік заходить до магазину. Розмовляє з однією жінкою, штовхає її, а потім нападає на іншу.

Людмила Кацурська, продавчиня, колега постраждалої:

Я его не пускала. Потом он меня оттолкнул, побежал к ней. Она от него убегает на эту сторону. На ту. Он сломал нам вот эти вот железки, стойки, разломал. Опять возвращается. Там два раза. В примерочной ее два раза бил. Все в крови было, все вещи у нас здесь в крови.

Чекати на правоохоронців довелось майже 20 хвилин, - розповідає жінка. Весь цей час чоловік лупцював дівчину і навіть не намагався тікати. Зі зламаним носом і струсом мозку Марину забрала "швидка". Дівчина зізнається: це вже не перший напад її колишнього.

Марина Кушнір, постраждала:

По глупости я первые два раз простила. А потом мне просто было страшно. Просто было страшно, мне были такие угрозы. Он мне на почве опять же непонятной ревности сломал было руку, что мне ставили пластину.

На кривдника дівчина подала до поліції вже три заяви.

Марина Кушнір, постраждала:

В итоге вот этот дознаватель Бондарь Е.В. до конца это все не довел. Я ему звонила на протяжении полтора месяца, он в последнее время не брал от меня трубку. Он говорил, что он "занят".

Марина впевнена - саме бездіяльність правоохоронців провокує агресію чоловіка. Погрози від Артема - чи не щодня.

Телефонна розмова Артема та Марини:

Я по одному вас зловлю. Однаково, життя довге, я виловлю всіх. Я тебе вб'ю, записала? Я тебе вб'ю!

Світлана Кушнір, мама постраждалої:

Мы не живем спокойно. Я забыла, что такое спокойный сон. Я всегда на нервах. Она вечно на побоях.

Ми намагалися запитати у чоловіка його позицію та мотиви:

Не, не хочу отвечать ничего!

У поліції лише констатують - відкрито кримінальне провадження за фактом завдання легких тілесних ушкоджень. Юристи ж у таких випадках радять...

Гіві Дзандзава, юрист:

Звертатися до слідчого судді зі скаргою про бездіяльність слідчого.

Наразі, щоб справу вкотре не спустили на гальмах, її вже взяли на контроль в обласній адміністрації.