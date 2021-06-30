В Днепре 37-летний мужчина покончил жизнь самоубийством из-за того, что не мог погасить долги по кредитам. Он выпрыгнул из окна 6-го этажа жилого дома на улице Набережная Победы.

Об этом сообщает "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники.

По словам жены погибшего, ее муж находился в глубокой депрессии на фоне того, что не мог рассчитаться с долгами по кредитам. Он проходил лечение у психотерапевта и практически не выходил из дома.

Во вторник, 29 июня, он дождался, когда супруга выйдет из квартиры, и выбросился с балкона 6-го этажа. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Ранее мы писали о том, что в Киеве 11-летний мальчик выпрыгнул из окна. Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой грудной клетки, закрытой травмой живота.

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