В Черкасской области, в селе Дмитровка Золотоношского района, 63-летний мужчина выстрелил в своего 34-летнего сына, а затем покончил жизнь самоубийством, ранив себя в шею. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Черкасской области.

Медики "скорой" госпитализировали раненого в Золотоношскую районную больницу. Отец от полученных травм скончался.

Выяснилось, что во время внезапного конфликта 63-летний мужчина схватился за ружье и выстрелил в своего 34-летнего сына. Когда же понял, что натворил, решил покончить жизнь самоубийством, выстрелив себе в шею.

Правоохранители изъяли ружье и другие вещественные доказательства.

О состоянии пострадавшего сына в полиции не сообщают.

По данному факту открыто уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство (части 3 статьи 15, части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины). Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель переехал собаку на парковке супермаркета. На место были сразу же вызваны правоохранители, которые лишь смогли выписать виновнику штраф, размером в 400 гривен, так как закон, по их словам, не предусматривает иного наказания.

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