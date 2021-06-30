Международный валютный фонд (МВФ) назначил Ваграма Степаняна своим постоянным представителем в Украине. На этом посту он заменил Йосту Люнгмана.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на сообщение киевского офиса МВФ.

Согласно сообщению, Степанян приступил к исполнению своих служебных обязанностей 28 июня.

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Люнгман возвращается в штаб-квартиру Фонда после четырех лет на посту постоянного представителя МВФ в Украине.

"Замена постоянных представителей является устоявшейся практикой ротации персонала", - говорится в сообщении.

Ваграм Степанян - гражданин Армении, старший экономист МВФ с 2008 года. В 2006-2008 годах - экономист Всемирного банка. Окончил Ереванский государственный экономический университет и Лондонский университет.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил нового замглаву Офиса президента.

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