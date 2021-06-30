Загалом в країні перебувало 9,5 тисяч солдатів міжнародних сил

Німеччина завершила виведення своїх військових з Афганістану - це понад тисяча вояків. Німецький контингент, як і решта сил міжнародної коаліції, перебував там 20 років.

Нагадаю, в НАТО погодилися завершити місію в Афганістані - після того, як Джо Байден анонсував виведення звідти американських військових та закликав покласти край найтривалішій війні Вашингтона.

Загалом в країні перебувало 9,5 тисяч солдатів міжнародних сил.