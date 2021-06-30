У Харкові знизили орендні ставки на землю для підприємців. Вони були на рівні столичних, тож під час локдауну багато підприємців були змушені просто закрити свій бізнес.

У харківській міськраді сьогодні проголосували за зниження податку на землю з нового року. Найбільше вони зменшаться - для закладів освіти.

Також менше платитимуть власники кафе й ресторанів, спортивні центри й заклади, що надають побутові послуги. Податки для власників високодохідного грального бізнесу та АЗС - залишаться незмінними.

Андрій Спаський, депутат Харківської міськради, член політради політичної партії "Опозиційна платформа - За життя":