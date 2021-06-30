У Харкові за підтримки оппозиції знизили орендні ставки на землю для підприємців [ Редактировать ]
У Харкові знизили орендні ставки на землю для підприємців. Вони були на рівні столичних, тож під час локдауну багато підприємців були змушені просто закрити свій бізнес.
У харківській міськраді сьогодні проголосували за зниження податку на землю з нового року. Найбільше вони зменшаться - для закладів освіти.
Також менше платитимуть власники кафе й ресторанів, спортивні центри й заклади, що надають побутові послуги. Податки для власників високодохідного грального бізнесу та АЗС - залишаться незмінними.
Андрій Спаський, депутат Харківської міськради, член політради політичної партії "Опозиційна платформа - За життя":
Например, ставка арендная относительно объектов общественного питания была понижена с 5 до 3%. А вообще с 8%, Ставка аренды относительно объектов, которые оказывают непосредственно бытовые услуги тоже была уменьшена, вначале было 8, потом стала 5, мы ее снизили до 3%. Относительно объектов образования было 5, предложили три, мы понизили до минимальной цифры, это полтора процента. Потому что мы или помогаем предпринимателям и уменьшаем налоговые ставки, потому что если мы не уменьшим, то они будут платить в 3-4 раза больше, что положит вообще многие торговые точки. И даже большой бизнес в городе Харькове.
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