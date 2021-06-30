Перебудова по-американськи. Джо Байден оголосив деталі свого масштабного плану модернізації країни, на який виділять понад трильйон доларів.

Куди спрямують ці гроші? І що президент обіцяє полагодити насамперед? Дмитро Анопченко дізнавався плани нової владної команди.

Цей план "візитівка" Байдена, як "Велике будівництво" в Україні. Завдяки "перебудові" демократи хочуть - два в одному - і країну до ладу привести, і підняти рейтинг нової команди. На що витрачатимуть гроші, а це понад трильйон доларів, президент оголосив у Вісконсині, презентуючи свій грандіозний план.

По-перше, пообіцяв швидкісний інтернет по всій країні. Наразі він відмінний у великих містах, але в глибинці - проблеми.

Другий крок найбільші в історії США інвестиції в громадські перевезення. Міжміські автобуси, потяги та швидкісні електрички. Як обіцяє президент - з усіх куточків країни - і особливо з маленьких міст - люди зможуть діставатися на роботу швидше, дешевше й комфортніше.

Джо Байден, президент США:

Перевезення стануть безпечнішими, швидшими й доступнішими. Більше можливостей у цій сфері означає ширший доступ до високооплачуваних робочих місць. А отже, і зарплати підвищаться.

Байден також обіцяє надати пріоритет електромобілям. Мовляв, Китай світовий лідер за їхньою кількістю, а Штати тільки на восьмому місці. А ще перевірити і замінити труби по всій країні. Від водогонів до каналізації і можна тільки уявити, наскільки це масштабний процес і скільки робочих рук знадобиться.

Довжина наших трубопроводів тисячі миль. І переважній більшості з них уже понад 60 років, а частині навіть 80. Тож багато труб протікає.

Водночас президент просить ще два мільярди на так званий "план примирення"- це здебільшого підтримка родин. Але тут уже конгресмени саботують: якщо на перебудову ще готові дати кошти, то фактично роздавати гроші бідним республіканці не хочуть, а їхні голоси потрібні.

Здавалося б, усе чудово, але звідкись на всю цю перебудову треба буде взяти гроші. І президент у цій же промові попередив збирається (як він каже - "трішки") підвищити податки для американців. Але не для всіх, а для тих, хто заробляє більше, ніж середня зарплата, тобто понад 400 тисяч доларів на рік.

Єдине, від чого вдалося "відбитися" це податок на пальне. Саме з нього збираючи по кілька центів з галона економічні радники нової адміністрації пропонували фінансувати масштабні ремонти. Проте тепер президент заявив - на цей крок не піде. Американці за час карантину і без того заплатили достатньо.