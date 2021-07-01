Уже наступил второй месяц лета, а это значит, что с 1 июля украинцев снова ждет целый ряд изменений.

В июле изменится тариф на газ, повысят пенсии и даже социальные выплаты, заработает земельная реформа и введут Covid-паспорта.

Повышение прожиточного минимума и социальные выплаты

Новый размер прожиточного минимума составит 2294 гривны на одного человека ежемесячно.

Для разных групп населения:

дети до 6 лет - 2013 гривен,

дети 6-18 лет - 2510 гривен,

трудоспособные граждане - 2379 гривен,

нетрудоспособные граждане - 1854 гривны.

Из-за роста прожиточного минимума возрастет также размер выплат на детей и пособия по беременности и родам.

Гарантированный минимальный размер алиментов с июля для детей до 6 лет составит - 1 тыс. 006,5 гривен, для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1 тыс. 255 гривен.

Максимальная помощь по безработице с 1 июля 2021 года вырастет на 436 гривен с 9 080 гривен до 9 516 гривен.

Повышение пенсий

С 1 июля благодаря повышению прожиточного минимума вырастут и минимальные пенсии - на 85 гривен. Поэтому пенсионеры будут получать не менее 1854 гривен. В то же время возрастет и надбавка за выслугу лет - 18,54 гривны за каждый дополнительный год.

Пенсионеры в возрасте от 75 лет должны были начать получать дополнительные 400 гривен ежемесячно. Однако увеличение пенсий перенесли из-за недостатка средств в госбюджете.

Также в июле проведут индексацию пенсий для миллиона пенсионеров, которым пенсия назначена в 2018-2020 годах.

Новые тарифы на газ

В Украине газовщики уже обнародовали свои июльские месячные тарифы, которые будут действовать для тех, кто отказался от годового тарифа на газ. Стоимость одного кубометра голубого топлива для населения стоит в пределах от 7,99 до 13,30 гривен за кубометр газа.

Самую низкую цену в июле предложил газопоставщик "Йе энергия" - 7,99 гривен за кубометр газа, а самый высокий тариф в компании "Газпромпостач" - 13, 30 гривен за кубометр газа.

Запуск рынка земли

С 1 июля вступает в силу закон "О рынке земли". Граждане Украины - физические лица смогут покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения, которые находятся в частной собственности. Один владелец может купить до 10 тысяч гектаров земли.

Борьба с новым штаммом коронавируса "Дельта"

Со 2 июля в Украине изменились правила пересечения границы для тех граждан, которые въезжают из Индии, Великобритании, Португалии и России. Изменения, введенные из-за опасного и более заразного штамма коронавируса "Дельта", и коснутся не только иностранцев, но и украинцев.

По приезду в страну они должны будут сдать экспресс-тест на антиген в пунктах пропуска. В случае положительного результата граждане Украины подлежат обязательной самоизоляции или обсервации.

А еще с 1 июля в Украине должен появиться COVID-сертификат в приложении "Дія". Это внутренний украинский документ, который будет подтверждать статус о полном курсе вакцинации. Он будет работать, как и любой другой документ в "Дія", его действительность можно будет проверить через QR-код.

Вступительная кампания 2021

С 1 июля в Украине официально стартует вступительная кампания 2021. В текущем году она пройдет в обычном режиме, но с соблюдением карантинных ограничений.

С этого дня абитуриенты смогут регистрировать электронные кабинеты и загружать необходимые документы.

Также в июле будет проводиться первый этап вступительной кампании для абитуриентов с оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

В августе абитуриенты смогут подать оригиналы документов, также будет происходить зачисление на бюджетные и контрактные места.

Выходные в июле

В июле 2021 года нас ждет довольно спокойный месяц, в котором нет дополнительных праздничных выходных дней.

Всего во второй месяц лета 31 календарный день, из них 22 – рабочих и 9 – выходных дней. Месяц начнется с четверга, а закончится субботой.

Выходными днями в июле станут: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 число.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.