НАТО не збирається відкликати своє представництво в Чорному морі [ Редактировать ]
У НАТО не збираються відкликати своє представництво в Чорному морі. Про це заявив спецпредставник генсека Нато Джеймс Аппатурай. Оскільки, цитую, "Крим - це Україна, а не Росія".
Він наголосив: попри спроби Москви дестабілізували ситуацію в регіоні, союзники стоять на захисті власних принципів і не змінять позицію щодо свободи судноплавства.
Нагадаю, минулого тижня неподалік тимчасово окупованого Криму російські військові повідомили про відкриття поперджувального вогню в бік британського есмінця "Дефендер" - буцімто через порушення так званого державного кордону.
В Міноборони Великої Британії заявили: корабель рухався територіальними водами України, відповідно до міжнародного права. Згодом уже Нідерланди звинуватили Росію в "безвідповідальних діях", коли винищувачі РФ симулювали атаки на фрегат "Евертсен".
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