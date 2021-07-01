На фронті за попередню добу зафіксували 10 порушень режиму тиші. Біля Новгородського ворог застосував БМП та міномети 82 калібру.

Неподалік Новоселівки і Золотого-4 атакував українські позиції з гранатометів. Утрат немає. На Луганщині наші бійці знищили ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування. На позиціях українських захисників побував Станіслав Кухарчук.

Доки на фронті відносне затишшя, армійці не сидять без діла. Хоча надворі й спекотно, але Ілля не випускає з рук лома. Каже: поки ворог дає змогу окопатись, це треба зробити якнайшвидше, каже хлопець. Працювати доводиться вручну, адже техніку на позиції не запустиш її одразу знищать.

Ілля, військовослужбовець Збройних сил України:

Техникой да, опасно подъезжать. - Значить все вручну? - Да! Но тут проход был, окопная система - мы ее просто расширили.

Більшість бійців цього підрозділу вже давно знає міцний бліндаж і глибокий окоп здатні зберегти десятки життів. Особливо тут, на околицях Новогнатівки. Наші позиції в прямій видимості ворожої артилерії.

Володимир на фронті з 2015 року, добре знайомий з таким "однобічним перемир'ям". Тиша, яка нині панує поблизу окупованого Докучаєвська, головного сержанта тільки бентежить.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

Мовчать, ну їх напевне все влаштовує. Тому, що є накази, ми військові, але все одно - нехай бояться, сидять бояться і думають, чого так.

Ось так, посеред війни, окопів та крові, місце знайшлося й тендітній Розі. Вона медик підрозділу. Хоча і поділяє всі труднощі військової служби з чоловіками, але бліндаж у неї окремий. Тут так само чисто й охайно, як і в оселі, де господарює жінка. Роза в армії п'ятий рік, до цього вона рятувала життя бійцям у Харківському шпиталі.

Роза, військовий медик:

Нічого такого страшного, зверхнього - це наша робота. І кожен медик, який іде на фронт повинен розуміти, що це робиться не для кар'єри, зірочок чи погонів - це наш святий обов'язок.

І свій обов'язок мама, дружина, донька та медик готова виконувати до кінця. Як і всі українські воїни вздовж усієї лінії фронту.