Кокаїн заховали у вентиляційних люках контейнера з бананами

Кокаїну на 10 мільйонів доларів виявили прикордонники в Одесі. Півсотні брикетів з наркотиками завважки майже 57 кілограмів знайшли в одному зі складських приміщень.

Кокаїн заховали у вентиляційних люках контейнера з бананами, який прибув до морського порту з Еквадору. Слідчі встановлюють осіб, причетних до кримінального вантажу.