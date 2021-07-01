Ліси під відеонаглядом. На Волині лісівники встановили десятки камер, щоб запобігти пожежам. Торік лише в регіоні вогонь знищив дев'яносто гектарів зелених насаджень. А нині в Україні через спеку найвищий рівень пожежної небезпеки. Як сучасні технології допомагають в охороні лісів - розкажуть мої колеги.

Зараз небезпечно тим, що в любу мінуту може бути вспишка.

Спекотне літо додало роботи лісівникам. Цієї пори пожежа в лісі може спалахнути навіть від звичайного уламка скла.

Іван Наумюк, начальник відділу охорони та захисту лісу Маневицького лісництва:

Пожежі можуть виникати через різні причини. І через підпал людей умисний, і через неумисні підпали - це від вогнища в лісі. Недопалок, сірник, можливо-де відблиск піти від пляшки.

Лише торік на Волині лісові пожежі завдали збитків на мільйони гривень. Цьогоріч, аби попередити біду, волинські ліси взяли під відеонагляд.

Володимир Левосюк, головний спеціаліст охорони та захисту лісу Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства:

Стопроцентна територія лісів покривається камерами. Взагалі одна камера має радіус дії 15 кілометрів. Тобто в нас камера камеру перекриває. Ми бачимо кожен куточок нашого лісу.

Камери встановили на пожежних вежах заввишки понад тридцять метрів. Раніше там чатували лісники. А тепер оперативний черговий бачить усю картину як на долоні - просто з кабінету.

Якщо пожежа підіймається - підіймається дим, там буквально за хвилин 5-10, дим піднявся і я зразу звоню, щоб поїхали провірили.

Станіслав Васюхник, пожежний спостерігач Маневицького лісництва:

Ракурс в них до 30 кілометрів бачать вони, навіть захоплюють Рівненську атомну станцію.

Щойно видніється дим - на місце одразу мчать пожежні. Загалом в області за лісами стежать майже пів сотні камер. Є ще й квадрокоптери.

Завдяки електронним помічникам цьогоріч виявили уже понад три десятки займань. Лише два в лісах, решта у сільгоспугіддях.

Володимир Левосюк, головний спеціаліст охорони та захисту лісу Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства:

Зараз будуть жнива. Це випалюють тоже дуже багато випадків, що з поля от солому палять і воно переходить в ліс.

Нині по всій Україні високий рівень пожежної небезпеки. Палити багаття в лісі заборонено. Тому вздовж доріг лісівники облаштували сотні ось таких рекреаційних пунктів. І хоч на них є спеціальні місця для вогнищ - відпочивальників просять багаття обов'язково гасити.

Затушити можна різними навіть підручними засобами це і залити водою з пляшки. Залити проконтролювати, щоб воно не іскрило і щоб не було вогню. Якщо немає води - засипати піском.

На протипожежні заходи у держлісгоспах Волині витратили чотири мільйони гривень.