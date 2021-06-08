В городе Ужгород сотрудник полиции, двигаясь на служебном автомобиле ЗАЗ Lanos, сбил 14-летнего ребенка на пешеходном переходе.

В результате инцидента пострадавший получил незначительные царапины, так как автомобиль ехал с небольшой скоростью.

Отмечается, что на месте ДТП находятся родители подростка. Также известно, что транспортные средства не получили повреждения. В настоящее время расследованием обстоятельств инцидента занимаются правоохранители.

Фото: pershij.com.ua

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Кроме того, в городе Вишнево Киевской области водитель намеренно сбил сотрудника полиции и провез его на капоте. Правоохранитель подошел к автомобилю мужчины, чтобы выписать штраф, однако тот внезапно сбил его с ног и совершил еще несколько ДТП.

Ранее мы писали, что в Харькове водитель сбил полицейского, который переходил дорогу на красный свет. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, Информация о происшествии внесена в Единый учет отдела полиции.

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