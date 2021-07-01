Лідер політичної партії "Українська Стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман вимагає від влади негайно внести зміни в чинне законодавство та законодавчі ініціативи щодо земельної та пенсійної реформ і пропонує свій варіант об’єднання роботи цих найважливіших систем - на користь держави і кожного громадянина незалежно від віку. Про це він сказав у своєму зверненні в соціальній мережі Facebook.

За словами політика, варіанти ринку землі і накопичувальної пенсійної системи, запропоновані владою, не тільки позбавлять українців найціннішого ресурсу – землі, а й призведуть до зубожіння кожного пенсіонера, нинішнього і майбутнього, адже ніхто і ніщо не гарантуватиме збереження накопичень громадян. Ризики повного розпродажу землі після 2024 року, так само, як і ризики знецінення заощаджень ніхто не прораховує. Отже спитати просто не буде просто з кого.

"Українському фермеру потрібні гроші і ексклюзивне право купити землю. Далі він створює робочі місця на своїй території, наймає працівників, буде виробляти продукцію і постачати її для українців.

Що потрібно майбутнім пенсіонерам? Щоб їхні накопичення не згоріли і не пропали! І ось, поєднуючи ці дві системи, можна досягти чітких цілей, - впевнений Володимир Гройсман. - Україна може бути економічно успішною, а українці – заможнішими".

Пропозиція Володимира Гройсмана в наступному. У разі введення накопичувальної пенсійної системи, в Пенсійному фонді за два роки буде акумульовано близько 120 млрд грн. І це саме той обсяг коштів, який потрібен українським фермерам для викупу 4,5 млн га земель, які будуть у вільному обігу. Кошти Пенсійного фонду можуть надаватися фермерам – в якості довгострокових і недорогих кредитів, на 20 років під 2,5%-3%. Фермер платитиме відсоток за користування кредитом, розвиватиме агросектор і село в цілому, а пенсійонер – отримуватиме додатковий дохід на свої заощадження і матиме гарантію їх збереження. Держава так само може бути залучена – шляхом компенсації кредитних відсотків до рівня облікової ставки НБУ.

"Відтак маємо потенціал до зростання кількості фермерських господарств і стабільність в пенсійній системі України. От що потрібно зробити зараз негайно – для того, щоб виправити ситуацію і не приводити Україну і українців до катастрофи, коли зникне і земля, і фермерство, - наголосив Володимир Гройсман. - Я закликаю владу це зробити. Якщо ви не зробите – ми прийдемо і зробимо. Час до 2024 року ще є".